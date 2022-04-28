شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يحيى حفلا غنائيا 19 مايو بمنطقة التجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم محمد حماقى حفلا غنائيا يوم 19 مايو المقبل بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس، وينظمه وليد منصور ويقدم فيه حماقى مجموعة من أغانيه الشهيرة منها "أجمل يوم"،"أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها".

وكان قد أحيا النجم محمد حماقى مؤخرا حفلا موسيقيا ضمن حفلات موسم الرياض بمشاركة الهضبة عمرو دياب، وبدأ حماقى الحفل بأغنية "نفسى أبقى جنبه" موجها التهنئة للشعب السعودى بمناسبة صعود منتخبهم لكأس العالم، وتخللت فقرة حماقى كلمة له عن الهضبة عمرو دياب الذى يشاركه الحفل، حيث وصفه بالإنسان الرائع وأن بداية تعارفهما خلال تحضيرات ألبوم "تملى معاك" وأنه دعمه فى بداية مشواره الفنى.

وقدم حماقى عددا كبيرا من أغانيه على مدى قرابة الساعتين، أبرزها "أجمل يوم"،"أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلمونى"، "يا ستار"، ومن أغانى ألبومه الأخير "يا فاتني"، "لا ملامة"، "لو هتسيب"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلمونى"، "مش قادر أنسى" و"قالوا عنك" و"لا ملامة" وغيرها.

وثق النجم محمد حماقى، تفاصيل رحلته إلى الرياض فى المملكة العربية السعودية، التي كانت ضمن فعاليات موسم الرياض فى نسخته الثانية، معربا عن سعادته بالحضور الجماهيرى الكبير.

ونشر حماقى، عبر حسابه الرسمى على تويتر، فيديو منذ مغادرته مصر وحتى وصوله للرياض وإحياء الحفل، صحبه بتعليق: "هذا من أجل الحشد والجماهير، من أجل المشاعر، من أجل حسن الضيافة، لكل المتعة التى حظينا بها.. شكرا الرياض".