بـ”خطأ كارثي”.. سقوط مفاجئ لانتر ميلان يبدد آماله بالفوز في اللقب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 28 - أبريل - 2022 12:56 صباحًا

انهزم إنتر ميلان، في مباراة مؤجلة من الأسبوع 20 للدوري الإيطالي لكرة القدم، الأربعاء، أمام نادي بولونيا بهدفين مقابل هدف وحيد، رغم أنه كان متقدماً في النتيجة منذ الدقيقة الثالثة من المواجهة بفضل هدف بريسيتش.

و كلف خطأ فادح من حارس إنتر ميلان البديل يونوت رادو فريقه الخسارة 2-1 من بولونيا ليهدر فريق المدرب سيموني إنزاجي فرصة تصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وكان من المقرر أن تلعب المباراة في يناير كانون الثاني لكنها تأجلت بسبب حالات كوفيد-19 العديدة بتشكيلة بولونيا.

وكان إنتر حامل اللقب يدرك أن الفوز بالمباراة المؤجلة سيقوده لانتزاع القمة من غريمه ميلان ولم يهدر وقتا لتسجيل الهدف الأول عبر المهاجم الكرواتي إيفان بريشيتش في الدقيقة الثالثة.

ورغم ذلك رد أصحاب الضيافة بشكل جيد وتعادلوا في الدقيقة 28 عبر المتألق ماركو أرناوتوفيتش من ضربة رأس.

وتوالت فرص إنتر وبدا أنه سيستعيد التقدم قبل أن يرتكب رادو، الذي شارك بدلا من القائد المصاب سمير هندانوفيتش، خطأ حين أفلتت منه الكرة قبل تسع دقائق من النهاية ليسمح لنيكولا سانسوني بتسجيل هدف الفوز بسهولة.

وبهذه الهزيمة، الأولى لإنتر في 12 مباراة بجميع المسابقات، توقف رصيده عند 72 نقطة من 34 مباراة بفارق نقطتين خلف ميلان. ويبقى بولونيا في المركز 13 ولديه 42 نقطة.