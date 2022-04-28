لايف ستايلز ستوديز تشوّق الجمهور بسؤال.. “شو فيها الدني؟ “

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعمد شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بين الحين والآخلا على تشويق الجمهور للأعمال الفنية المقبلة التي ستصدرها لأهم المواهب الفنية والنجوم في الوطن العربي.

وبسؤال طرح العديد من علامات الاستفهام، أثارت “لايف ستايلز ستوديوز” حماس المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ توجه حساب الشركة في موقع “تويتر” إلى الجمهور قائلًا: “أكثر كلمة نرددها في حياتنا اليومية: شو فيها الدني؟ هل تستحق الزعل والتفكير”، لتجيب الشركة مباشرةً على السؤال بالقول: “ما فيها شي الدني” مرفقة العبارة بكلمة “قريبًا”.

على ما يبدو أن الشركة تستعد لطرح عمل فني قريب سيتناول الموضوع المطروح في السؤال، فمع من الفنانين تتعاون الشركة في هذا العمل؟ ومتى يُبصر النور؟ كلها أسئلة ينتظر الجمهور الإيجابات عنها قريبًا…

يذكر أن شركة “لايف ستايلز ستوديوز” كانت قد رفعت منسوب التشويق لدى الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشرت فيديو تشويقي تحت عنوان “الصيف قادم” في إشارة الى الإنتاجات الغنائية الجديدة المُقرر طرحها مطلع الصيف.

وعلقت لايف ستايلز ستوديوز على الفيديو بالقول “الصيف قادم، ماذا يحمل مع من مفاجآت فنية، ترقبونا“، ما رفع حماس الجمهور وسط ترقب وإنتظار للإنتاجات الجديدة التي يبدأ طرحها بدءاً من عيد الفطر السعيد.

وتمتلك لايف ستايلز ستوديوز مجموعة من الأغنيات المصورة على طريقة الفيديو كليب، كما ومن المُقرر تصوير مجموعة جديدة من الأغنيات خلال الفترة القادمة، حيث تعمل الشركة وفق خطة انتاجية جديدة ومختلفة.

وتتنوع الإنتاجات الغنائية القادمة بين عدة لهجات عربية، اذ تهدف لايف ستايلز ستوديوز الى التنويع الموسيقي وتقديم أنماطاً غنائية مختلفة، ومن المُقرر أن تكشف عن خطة الإنتاجات في الوقت المناسب.

جدير بالذكر أن اخر انتاجات لايف ستايلز ستوديوز، أغنية “لسه باجي على بالك” للنجمة اللبنانية نوال الزغبي، وحققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة بعد شهرين من طرحها على “يوتيوب”.

أغنية “لسه باجي على بالك” من كلمات امير طعيمة والحان عمرو مصطفى وتوزيع نور، والكليب من اخراج فادي حداد.