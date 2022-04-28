شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسني وآيتن عامر بعد غناء مكى "ستو أنا".. الكبير كبير واحلوت فوق حلاوتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام النجم أحمد مكي بإعادة نشر غنائه أغنية "ستو أنا" من أحداث الحلقة 26 من مسلسل "الكبير أوي 6"، الذي يعرض حاليا ضمن سباق دراما رمضان 2022، مداعبا النجم أكرم حسنى والفنانة آيتن عامر اللذين قاما بأداء الأغنية خلال أحداث مسلسل "مكتوب عليا".

وفور نشر مكي الأغنية عبر حسابه على إنستجرام، رد النجم أكرم حسنى، من خلال التعليقات، قائلا: "الكبير كبير أوي وبحبك أوي"، فيما ردت آيتن، من خلال التعليقات أيضا، قائلة: "️أحلى تحية يا كَبير، الغنوة احلوت فوق حلاوتها".





وشهدت أحداث الحلقة 26 من مسلسل "الكبير أوى 6"، إبلاغ جونى "أحمد مكى" الكبير بأنه يريد إقامة مهرجان المزاريطة السينمائى الدولى، وبالفعل يبدى الكبير إعجابه بالفكرة ويبدأون جميعهم التحضير للمهرجان.

وتتحدث مربوحة "رحمة أحمد" مع الكبير عن مسئوليتها فى المهرجان ليبلغها أنها لن تفعل شيئا، لتنفعل عليه وتغضب منه ليصالحها ويغنى لها أغنية "ستو أنا"، التى غناها الفنان أكرم حسنى فى مسلسل مكتوب عليا، ثم يبلغها أنها ستكون مسئولة الدعاية وجلب الفنانين للمهرجان.

وبعد ذلك يتحدث دكتور ربيع "بيومى فؤاد" مع مربوحة أن الفنانين يرفضون حضور المهرجان وأنه استطاع فقط اقناع الفنان أحمد داود وزوجته الفنانة علا رشدى، ويبلغه الكبير أنه يريد احضار النجمة شيرين رضا للمهرجان ثم يذهب حزلقوم لمنظم حفلات ويبلغه أنه يريد إقامة مهرجان بخمسين ألف جنيه فقط.



