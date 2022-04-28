شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تصدم جمهورها وتكشف شخصيتها الحقيقية فى الحلقة 27 من مسلسل انحراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موجة تعاطف ونداءات من قبل الجمهور للإفراج عن الدكتورة "حور" الشخصية التي تقدمها النجمة روجينا، خلال عرض مسلسل "انحراف" بعدما تم القبض عليها من قبل زوجها الضابط شريف نوح "يقدمه أحمد صفوت"، وتم تقديمها إلى المحاكمة، وهناك تكشف أسبابها ومبرراتها التي جعلتها ترتكب هذه الجرائم الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، يطالبون بالإفراج عنها، لكونها أرادات تحقيق العدالة.

وحملت حلقة اليوم الـ27 من المسلسل مفاجأة مدوية للمشاهدين، وهي الكشف عن شخصية حور "روجينا" الحقيقة، وأنها ليست طبيبة نفسية، وليس اسمها حور، بل إنها مريضة نفسية، وانتحلت صفة الدكتور حور، الأمر الذي مثل صدمة كبيرة للمشاهدين، وغير مجرى سير التحقيقات والأحداث بشكل كامل، وهذا ما أكده الطبيب النفسي الذي كان يتولى مسئولية علاجها، ويقدمه الفنان اللبناني باسم مغنية، حيث حضر إلى قاعة المحكمة، وكشف حقيقة شخصية حور "روجينا"، حيث إن الدكتور إياد سليمان رشدي "باسم مغنية"، كان الطبيب النفسي الخاص بحالة حور، وقال في المحكمة إن حور" روجينا"، اسمها الحقيقي "وسام عبد الحميد السيد"، نزيلة رقم 210 بمستشفى الأمراض النفسية.

كما كشفت الحلقة تفاصيل شخصية رجال الأعمال طلعت الدقاق "يقدمه الفنان محمد لطفي"، والذي قلته حور "روجينا" في الحلقة الأولى، وخلق حالة من الجدل، حيث ذهب الدكتورة سارة "ندى عادل" صديقة حور "روجينا"، للتعرف منها أسبابها لقتل رجل الأعمال طلعت الدقاق.

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.