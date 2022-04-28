شكرا لقرائتكم خبر عن المداح 2 الحلقة 27.. الأزمات تلاحق حمادة هلال.. وهبة تتزوج أبو الخير فى السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الـ27 من مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" استمرار تعرض صابر المداح "حمادة هلال" للأزمات المفتعلة عن طريقة الجنية مليكة "سهر الصايغ" مع أسرته، للسيطرة عليه والحصول على غرضها منه بالوصول إلى الهيكل المسحور الدفون داخل أرضه الزراعية.

ويتلقى حمادة هلال صدمة كبرى عقب معرفته بزواج شقيقته هبة "هلا السعيد" من أبو الخير خادم الجنية مليكة "كمال أبو رية"، فى السر بعدما وجدها داخل منزله فى وقت متأخر.

ويتسبب حسن "خالد سرحان" فى قتل زوجته منال "دنيا عبدالعزيز" بعدما حدث لها نزيف حمل ونقلت على إثره لأحد المستشفيات، فطالبته بأن يقوم بعمل خلطة من خلطاته لعلاجها بالأعشاب وإنقاذ طفله الجنين من الموت، فيظهر له فجأة الحاج عباس ويعطيه علاجا مجهول المصدر لإنقاذ زوجته المريضة، وعندما تتناوله تفارق الحياة على الفور.

مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويعرض على قناة "mbc مصر"، فى تمام الساعة 8 مساء، ويعاد 12 ظهرا، ويذاع على "mbc مصر 2" فى تمام الساعة 5 عصرا، ويعاد 11 مساء.