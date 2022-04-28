شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 26.. تهديد صريح من خيرت الشاطر للجيش بالمواجهة المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 26 من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتي تحمل اسم "تهديد"، مقابلة بين وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى (ياسر جلال) والمهندس خيرت الشاطر (خالد الصاوى) وسعد الكتاتنى (بيومى فؤاد) بناء على ترتيب من محمد مرسى (صبرى فواز)، والتقى بهم السيسى في مقر المخابرات الحربية بحضور عباس كامل (جمال سليمان)، وبدأ خيرت الشاطر بالحديث عن الحالة التي وصلت لها البلد والوضع الذى أصبح غير مريح ومزعج والمحاولات المستمرة للاعتداء على الشرعية وإنهاء حكم الإخوان الإسلامي الإصلاحي لمصلحة أعداء الإسلام، على حد وصفه.

تزيد حدة الحديث ويصف الشاطر المعارضين بالصراصير والبعوض، وأن الإخوان سيدوسون عليهم وسيسحقهم عبر شباب الجماعة، وأنهم قادرون على فرض سيطرتهم على الكل إضافة إلى وجود الدعم من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ويضيف الشاطر بأنهم لا يريدون صداما مع الجيش ولكنه يعتبر موقف القوات المسلحة والبيانات التي أصدرها تشعل مشاعر الناس ويهدد بأن الجيش لا يعلم أن الإخوان يمتلكون جيشهم الخاص.

ويستكمل خيرت الشاطر تهديداته ويشير إلى أنه التقى الشيخ محمد الظواهرى الذى أكد له أنه سيدافع على الشرعية في مصر بمجاهدين من أفغانستان والشيشان، وحضور مجاهدين مسلحين في مصر غير كتائب الجماعة المنتشرة على كل شبر في أرض مصر والمستعدة للمواجهة بكل أشكلها من أجل الحفاظ على الشرعية ونصرة الإسلام.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.



الاختيار 3 الحلقة 26



الاختيار 3 الحلقة 26