شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوب عليا الحلقة 26.. "كوكو واوا" على ذراع أكرم حسنى وظهور خاص لبيومى فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 26 من مسلسل "مكتوب عليا" باستمرار جلجل العمل في الكوافير، ونجاحه في التعامل مع الزبائن، لتكافئه هناء الشوربجي وسط العديد من المواقف الكوميدية، في حين يتقمص إحسان والد جلجل شخصية خواجة ويعاكس الزبائن ليقع في المحظور وتكتشف زوجته "حنان سليمان" أنه على علاقة بهناء الشوربجي فتغضب منه ولكنه يضحك عليها.

ويستيقظ جلجل ليجد مكتوبا على ذراعه "كوكو واوا" ليسخر ضاحكًا هرجع الثمانينات مرة ثانية. وتختتم الحلقة باستمرار جلجل في محاولة البحث عن القاتل، وظهور خاص لبيومي فؤاد في شخصية "هاني الحوت".

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرين، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و6 صباحا.