شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل suits الحلقة 26.. خلاف كبير بين زين وآدم بسبب تعاطف الأخير مع الخصوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل سوتس بالعربى، أحداثا متطورة، بسبب تعاطف آدم منصور (أحمد داود) مع الخصوم، ونشب خلاف بينه وبين زين ثابت (آسر ياسين) والذي أخبره بأنه يقوم بالكثير من الأشياء لصالحه، في الوقت الذي هاجمه آدم وأخبره بأنه يتصرف بشكل خاطئ في العديد من القضايا، لينتهى الخلاف بتهديد زين لآدم بطرده من المكتب لو استمر جداله معه، وأخبره أن القرار يرجع له.

وكان آدم قد تمكن من الحصول على تعويض نصف مليون جنيه لأهالي شاب توفى فى حادث سيارة على يد أحد موكلي المكتب، وسعى آدم لمنح أهالي المتوفى أقصى مبلغ ممكن، وذلك بسبب موقفه السابق من المحامي الذي ساومه بعد وفاة والديه.

المسلسل بطولة آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019)، وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.