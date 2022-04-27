شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 26.. القوات المسلحة تدعو للمصالحة قبل أسبوع من 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أحداث الحلقة 26 من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتي تحمل اسم "تهديد"، بتجهيز وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى (ياسر جلال) بياناً حول دعوة القوات المسلحة الجميع لإيجاد صيغة تفاهم ومصالحة حقيقية، وذلك بعد حالة الانقسام التي بدأت تظهر في البلد، وأن استمرارها ستكون خطرا على الدولة بل وتهدد الأمن القومى.

يلتقى السيسى بمحمد مرسى ويبلغه بالبيان الذى يستعد لإصداره ويوضح له أنه فرصة لتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية قبل أسبوع من 30 يونيو، وأنه لا بد من وجود حوار مع المعارضة حتى لا ندخل فى مشاكل لن ننجو منها، إلا أن مرسى يعترض على صيغة البيان وأنه من القوات المسلحة، إلا أن السيسى يؤكد له أن المبادرة ستكون واضحة من أجل مصلحة الوطن فقط.

اجتماع طارئ في مكتب الإرشاد بحضور كافة القيادات لبحث بيان القوات المسلحة، حيث يرى المرشد محمد بديع (عبد العزيز مخيون) أن حديث السيسى ما هو إلا محاولة منه للضغط على المعارضة وإقناعهم بالتفاوض، فيما جاءت ردود الفعل بين باقى القيادات بشكل متضارب وكل ما يهمهم هو جعل الهجوم على المعارضة وليس عليهم، وجعل الرئاسة مشاركة في الدعوة للحوار.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.