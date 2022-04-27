شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 26.. السيسى يتحفظ على قرار مرسى بقطع العلاقات مع سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى (ياسر جلال)، قرار محمد مرسى (صبرى فواز) بقطع العلاقات مع سوريا، وذلك في الحلقة 26 من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتي تحمل اسم "تهديد"، حيث التقى السيسى مرسى وأشار إلى أنه سيتعامل مع الذى حدث على أنه محاولة سياسية لتهديد المعارضة، مع رفضه التام لهذا الأسلوب وتوريط الجيش المصري في أي معارك خارجية.

ويوضح السيسى أن الغرض من القضية السورية هو إحداث حرب أهلية وتدمير الدول من الداخل، والأيام المقبلة ستثبت خطر هذه الحرب على سوريا، وأن مصر فقط هي من نجت من هذه الفكرة الخبيثة، ثم المشهد ينتقل إلى الشارع ومظاهرات دعم محمد مرسى وقراراته وسط توقعات بوصول مصر إلى حرب أهلية.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.