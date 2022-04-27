شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 26.. قلق الإخوان قبل 30 يونيو ومرسى يدعم الثورة السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 26 من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتي تحمل اسم "تهديد"، بمحاولات شباب الإخوان استعمال أسلوب التهديد للشباب المشاركين في حملة تمرد، وذلك من خلال ذهاب اثنين من شباب الإخوان إلى منزل الموظف محمود (محمود البزاوى) ويهددانه بإبعاد ابنه يحيى (ياسر المصرى) عن حركة تمرد، إلا أن محمود يضربهما أمام كل أهل الحارة ويعلن أنه وابنه يحيى ضد الإخوان واللى هيقرب من ابنه هيدفنه مكانه.

يقترح خيرت الشاطر على القوى الإسلامية طلب من مرسى (صبرى فواز) بدعم واضح الثورة في سوريا، ويؤكد على إرسال رسالة لكل المعارضين بأن الجماعة لن تقف أمام من يعارضهم وسترد بكل عنف وإظهار امتلاك القوة، وبعدها يتم عرض مشاهد حقيقة من مشاركة مرسى في مؤتمر الأمة المصرية في استاد القاهرة لدعم الثورة السورية وإعلانه قطع العلاقات مع النظام السوري.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.