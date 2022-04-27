شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 26.. أيمن القيسونى يحاول العودة لـ ريهام حجاج ويستغل طمع أخيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يذهب ياسر "محمود حجازى" إلى يوسف "أيمن القيسونى" ويكشف له مخطط أميرة "نانسى صلاح" للإيقاع به ورفضه ذلك، كما يفاتحه فى مشروع المستشفى الذى يريد مشاركته فيها، ويوافق يوسف على تمويل بناء أكبر مستشفى فى الشرق الأوسط، مقابل أن يعيد له أخته يارا "ريهام حجاج" .

يرسل الدكتور حامد "توفيق عبد الحميد"، وليد "هشام عاشور" من أجل سحب أموال من حسابه من أجل دفع كفالة لزوجته "نورهان" فى قضية وصل الأمانة الذى وقعته رغمًا عنها، لكنه لم يجد أموالا فى الحساب، وذلك بعدما استطاع ياسر "محمود حجازى" سرقة أرقام حسابات والده وتحويل الأموال إلى حسابه الشخصى، ويقرر توفيق عبد الحميد تقديم بلاغ ضد ابنه.

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

فى حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة،ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.