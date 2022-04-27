شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 26.. "الحقد" وراء سلوك كريم قاسم ضد ريهام حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 26 من مسلسل "يوتيرن" بطولة النجمة ريهام حجاج، بمشهد جمع خالد "كريم قاسم" وأمه "عبير منير" تلومه فيه على فعله مع أقرب الناس إليهما، وخلال حوارهما يصرح خالد بالحقد الذى ملأ قلبه تجاه يارا "ريهام حجاج" وأسرتها بسبب نشأتها غنية، على عكس نشأته فقيرًا، كما يبوح لها بأنه ما زال لديه الكثير ليفعله ضدها.

ويسترجع "خالد" كريم قاسم، ذكريات طفولته حين كان يرتدى ملابس ياسر "محمود حجازى" ابن خالته بعد أن ضاقت عليه، وإذلاله أمام أولاد خالته، خوفا من قطع "المصروف" عنهم، كما وصف الدكتور حامد "توفيق عبد الحميد – زوج خالته – بأنه أذله حين كان يعطيه الملابس القديمة ليلبسها فى العيد، مما جعله يشعر بالنقص وتباهيهم بالشفقة عليه.

ذلك بالإضافة لعدم وقوف امه فى صفه ضدهم حتى عندما تعرض للضرب من ابن خالته، مما جعل خالد يحمل ضغينة ضدهم، ولم يكتف خالد بما فعله وقام بطرد والدته من المنزل.

ورفض خالد محاولات قريبته نور فى التقرب منه مستغلة ما حدث، وطلب خالد من أحد اصدقائه تهجيره خارج مصر بطريقة غير شرعية، وانتهت الحلقة بعودة خالد إلى منزله، ولكنه يفاجأ بوجود يارا داخله فى انتظاره.

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

فى حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة،ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.