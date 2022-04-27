شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المشوار الحلقة 26.. عمرو عبد الجليل ضيف شرف الأحداث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "المشوار" ظهور الفنان عمرو عبد الجليل كضيف شرف خلال الأحداث، بدور شخص يدعى "صديق" ويمتلك مقهى على الطريق الصحراوى، ويذهب له سعيد (محمود الليثى) ليطلب منه مكانا يقيم فيه ماهر (محمد رمضان) وورد (دينا الشربينى) ويبلغه بموضوع الآثار لو باستطاعته تصريفها والحصول على نسبته منها.

مسلسل "المشوار" بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندا موسى، محمد عبده، كارولين خليل، سما إبراهيم، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محمد جمعة، محمد على رزق، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور الأحداث حول ماهر وورد وهما يعملان كعاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للملاحات في الإسكندرية، يسكنان مع رحيم ابنهما في منزل وصيفة خالة ماهر، وتكشف الأحداث عن هروبهم من شخص ما وتورطهم في سرقة قطع آثار إضافة إلى امتلاكهما ملايين الدولارات، ويظلان هاربين يبحثان عن مخبأ لهما وفى نفس الوقت يطاردهما صاحب قطع الآثار.

يذكر أن عمرو عبد الجليل يشارك في بطولة مسلسلين معروضين في شهر رمضان الجارى، الأول هو "مكتوب عليا" مع أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، هنادى مهنا، آيتن عامر، حنان سليمان، إسماعيل فرغلى، و"دايما عامر" مع مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم.



عمرو عبد الجليل



المشوار الحلقة 26