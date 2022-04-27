علاء مرسي: محمد هنيدي في احدى المرات خد “حلم عمري”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أبريل 2022 10:09 مساءً - منذ 5 دقائق

قال الفنان علاء مرسي، إنه في إحدى المرات اتفق على بطوله أحد الأفلام، ولكنه فوجئ بعد ذلك باستبعاده وجاءوا بالفنان محمد هنيدي.

وأضاف الفنان علاء مرسي، خلال حواره ببرنامج “العرافة” تقديم الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة “المحور”: “الفيلم كان حلم عمر بالنسبة لي، ولكني فوجئت بعرضه على محمد هنيدي، مما استفزني كثيرا، وكسرت المكان وقالوا عليا مجنون”.

ويعرض برنامج “العرافة” يومياً طوال شهر رمضان عقب الإفطار مع نجوم الفن والرياضة، حيث سيشهد الكثير من المفاجآت، والتفاصيل والأسرار الخاصة بضيوفها.

وتعتمد بسمة وهبة من خلال برنامج العرافة، على الاستعانة بشخصية مجهولة تتحدث من وراء حجاب تدعى “العرافة”، ودورها يقوم على مواجهة ضيوف البرنامج بأسرار لا يعلمها أحد عنهم، والمشاكل التي تعرضوا لها في حياتهم، والمصائب التي تورطوا فيها بمراحلهم العمرية المختلفة.