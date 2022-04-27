أكبر جراحة في العالم.. تعرف على الروسية “ألا ليفوشكينا”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أبريل 2022 10:09 مساءً - منذ 3 ساعات

العمر مجرد رقم حكمة أثبتتها أكبر جراحة روسية في العالم بعد أن اقتربت من عمر التسعين عاما أجرت خلالها 10 آلاف عمية جراحية بالفعل، والمفاجأة أنها ليس لديها خطط للتقاعد حاليا، وتبلغ عمر أكبر جراحة في روسيا 90 عاما، حيث قامت بعمل أكثر من 10000 عملية بالفعل، وليس لديها خطط للتقاعد.

عملت ألا ليفوشيكنا 89 عاماً ، بمشرط في يدها لمدة 68 عاماً وما زالت تجري أربع عمليات جراحية يومياً في مستشفى مدينة ريازان بالقرب من موسكو، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة” ديلي ميل” البريطانية.

ويبلغ طول الجراحة المخضرمة 150 سم فقط “4 أقدام و 9 بوصات”، لذلك لديها خطوة خاصة للوقوف عليها للتأكد من قدرتها على الوصول إلى مرضاها، وعملت السيدة البالغة من العمر 89 عاماً في الخدمات الطبية الجوية لمدة 30 عاماً، عندما عالجت المرضى الذين يعيشون في البرية الروسية.

عادت الآن إلى ريازان حيث نشأت ودرست، ولم تتزعزع شهيتها وقيادتها، تقول لـ Lite FM عندما سئلت عن سبب عدم تقاعدها : “كونك طبيبة ليس مجرد مهنة بل أسلوب حياة” .

تقول:”إذا توقفت عن العمل، فمن سيجري العمليات الجراحية؟”.

وكانت الطبيبة المتقاعدة المثابرة لها أيدي ثابتة رغم سنها، وتضطر بانتظام للتعامل مع المعاقين الذين يشعرون بعدم الارتياح معها في علاجهم.

وتقول مريضة تدعى إيرينا لـ Lite FM : “في البداية شعرت أنني لا أستطيع الوثوق بجراح كبير في السن، ولكن بعد أن خسرتني بأصابعها الحازمة اختفت كل الشكوك”.

وتشير آلا إلى نفسها على أنها “حصان السباق”، لأنها تمتلئ بالطاقة فور دخولها غرفة العمليات.