شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 26.. شريف سلامة يخطف ابنتيه من نيللى كريم ويهددها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل فاتن أمل حربى، للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، ذهاب "فاتن" نيللى كريم للشيخ "يحيى" محمد الشرنوبى، وتحدثت معه بخصوص ما علمت به عن والدها وأنه حي وموجود بمستشفى الأمراض النفسية، وأنها لا تريد سماع سيرته لأنه أنانى، ولكن "الشيخ يحيى"، حاول إقناعها بأنه رجل وفى.

اتصل "سيف" شريف سلامة بالشيخ "عبد العظيم"، وأخبره أنه اقتنع بكلامه وخطف ابنتيه أثناء الرؤية، وذهب بهما إلى منزل ناس غير معروفة اتفق معهم، وأخذ "سيف" هاتف إحدى ابنتيه حتى لا تخبر والدتها بشىء، وقام بالاتصال بـ "فاتن" نيللى كريم، وأخبرها بأن البنات معه ولا تحاول أن تعرف أين مكانهما، وطلب منها أن تذهب وتتنازل عن كل القضايا وتعود له وإما لن ترى ابنتيها مرة أخرى.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية هامة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.