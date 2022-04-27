شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوى الحلقة 26.. الكبير يبدأ التحضير لمهرجان المزاريطة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 26 من مسلسل "الكبير أوى 6"، بإبلاغ جونى "أحمد مكى" الكبير بأنه يريد إقامة مهرجان المزاريطة السينمائى الدولى، وبالفعل يبدى الكبير إعجابه بالفكرة ويبدأون جميعهم التحضير للمهرجان.

وتتحدث مربوحة "رحمة أحمد" مع الكبير عن مسئوليتها فى المهرجان ليبلغها أنها لن تفعل شيئا، لتنفعل عليه وتغضب منه ليصالحها ويغنى لها أغنية "ستو أنا"، التى غناها الفنان أكرم حسنى فى مسلسل مكتوب عليا، ثم يبلغها أنها ستكون مسئولة الدعاية وجلب الفنانين للمهرجان.

وبعد ذلك يتحدث دكتور ربيع " بيومى فؤاد " مع مربوحة أن الفنانين يرفضون حضور المهرجان وأنه استطاع فقط اقناع الفنان أحمد داود وزوجته الفنانة علا رشدى، ويبلغه الكبير أنه يريد احضار النجمة شيرين رضا للمهرجان ثم يذهب حزلقوم لمنظم حفلات ويبلغه أنه يريد إقامة مهرجان بخمسين ألف جنيه فقط.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 6" فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.