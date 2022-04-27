شكرا لقرائتكم خبر عن جيلان علاء تكشف تفاصيل شخصيتها فى "فاتن أمل حربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة جيلان علاء، إنها كانت تسعى لعمل دور مختلف عن الأدوار التي قامت بها من قبل، وذلك خلال مشاركتها في مسلسل "أمل فاتن حربي"، مضيفة: "كان نفسي أعمل حاجة مختلفة، الناس كانت اتعودت تشوفني في أدوار الضحك، لكن المخرج ماندو العدل قال لي أنا شايفك في دور جد، وملامحك تليق على هذا الدور".

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "مطبخ الستات" الذي تقدمه الإعلامية ايمان عز الدين على قناة "CBC" اليوم الأربعاء: كنت خايفة الناس ما تقتنعش وشخصيتي جد لأن الناس اتعودت تشوفني وأنا في دور كوميدي".

وتابعت: "ارتحت في العمل جدًا مع محمد ثروت، شخصيته كوميديان وله طاقة إيجابية في المكان ويساعد من حوله في العمل".

وعن دورها في مسلسل "راجعين يا هوى"، قالت "علاء": "اتفرجت على فيديوهات لمحاميات بالإضافة إلى ذلك استلهمت الشخصية من زميلتي رنا بتعمل محامية في إحدى الشركات".

فى سياق آخر، أشارت إلى أن أحب الأكلات التي تحب عملها هي "البيكاتا بالمشروم".