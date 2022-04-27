شكرا لقرائتكم خبر عن في بيتنا روبوت 2 الحلقة 26: لذيذ وزومبا يفوزان فى المستوى 5 من المسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 26 من مسلسل في بيتنا روبوت 2 العديد من الأحداث، حيث ظهرت ملك زاهر كضيفة شرف بالحلقة وكانت تقوم بدور متسولة تقوم بالنصب هي وشخص آخر، وكان من ضمن الأشخاص المنصوب عليهم سامح منافس يوسف "هشام جمال"، واقترح عليهم أن يقوموا بمهمة لصالحه مقابل الكثير من النقود ووافقوا على الفور.

علي الجانب الآخر كان يوسف يجهز لذيذ وزومبا للمستوى الخامس من مسابقة الروبوت، وكانت الخطة التي اتفق سامح عليها مع النصابين أن يقوموا بتعطيل يوسف في الطريق حتى لا يذهب للمسابقة، وبالفعل يقوم الرجل برمي نفسه أمام سيارة لذيذ فيتصل لذيذ بيوسف ويخبره أنه عمل حادثة، ويأتي يوسف على الفور مع هدير وعلاء ويقترح علاء عليه ألا يذهب بالرجل للمستشفى حتى لا ينكشف أمر لذيذ.

أخذ يوسف المصاب للمنزل هو وزوجته وإذ بعدة أطفال يدخلون عليه المنزل ويدعون أنهم أولادهم، ويبدأون في التعامل مع المنزل وكأنه منزلهم، علي الجانب الآخر يؤكد سامح لرئيس المسابقة أن يوسف لن يأتي ولكنه يتفاجأ بسارة ولذيذ وزومبا يدخلون المسابقة، وكانت المسابقة عن الطبخ فيفوز فيها لذيذ وزومبا، ويعرف يوسف أن الذي حدث هو فخ فيجعل هادي يمثل عليهم دور الطبيب فينصرفون على الفور خشية أن يبلغ عنهم يوسف.

مسلسل في بيتنا روبوت بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس (هشام جمال) بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجأ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل الزواج في فترة الحمل .