لن تصدقوا جمال حفيدة الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب.. خطفت أنظار الجميع لدى ظهورها الأخير! – (شاهدها الآن)

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 أبريل 2022 08:43 مساءً - علي الرغم من مرور سنوات طويلة وظهور العديد من الفنانين علي الساحة الفنّية ، ولكن يحن الكثير من الأشخاص الي زمن الفن الجميل ونجومه والأفلام الراقية الذي جاءت في تلك الفترة، دون الإساءة إلي أحد أو إستخدام ألفاظ مسيئة كما يحدث اليوم، ظهر اليوم مجموعة من الفنانين الجدد علي الساحة الفنية منهم من تمسه صله بأحد الفنانين القدامي. وبعض مشاهير زمن الفن الجميل اختاورا أن يبتعد أبنائهم وأحفادهم عن الفن والبحث عن مجال أخر يعملون به. ولكن يبقي الشغف لدي الجمهور العربي بالتعرف علي أبناء وأحفاد هؤلاء النجوم في كلتا الحالتين.

ومن بين هؤلاء، حفيدة الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، الشابة “ياسمين” التى أشعلت السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة وتداول روّاد مواقع التواصل صورة لها قارونوا من خلالها ملامحها بملامح جدها الفنان الراحل، واستطاعت تلك الصورة أن تحصد تفاعلاً كبيراً، كما أكد الجمهور أن تلك الشابة الجميلة تشبه جدها إلى حد كبير.

من اليمين ياسمين عبد الوهاب وسهير جودة

حيث في ظهور نادر لها، حرصت ياسمين، حفيدة الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، على حضور معرض للوحات الفنية التشكيلية، أقامته الفنانة شهيرة شكري في وسط القاهرة. وجاءت ياسمين بصحبة صديقتها الإعلامية سهير جودة.

شهيرة شكري وصديقاتها

بدايات محمد عبدالوهاب

محمد عبد الوهاب (13 مارس 1898 – 4 مايو 1991)، موسيقار مصري وأحد أعلام الموسيقى العربية، لقّب بموسيقار الأجيال، وارتبط اسمه بالأناشيد الوطنية. ولد في حارة برجوان بحي باب الشعرية بالقاهرة، عمل كملحّن ومؤلف موسيقى وكممثل سينمائي. بدأ حياته الفنية مطرباً بفرقة فوزي الجزايرلي عام 1917 م.

في عام 1920 م قام بدراسة العود في معهد الموسيقى العربية، بدأ العمل في الإذاعة عام 1934 م وفي السينما عام 1933. ارتبط بأمير الشعراء أحمد شوقي ولحن أغان عديدة لأمير الشعراء، غنى معظمها بصوته ولحن كليوباترا والجندول من شعر علي محمود طه وغيرها.

لحن للعديد من المغنيين في مصر والبلاد العربية منهم فيروز وأم كلثوم وليلى مراد وعبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة وفايزة أحمد ووردة الجزائرية وصباح وطلال مداح وأسمهان، إلى جانب أنه كان أول مكتشف للفنان إيهاب توفيق في أواخر الثمانينات.

زيجات محمد عبد الوهاب

يُذكر أن الفنان الراحل محمد عبدالوهاب تزوج ثلاث مرات، الأولى في بداية مشواره الفني وهي سيدة تكبره بربع قرن يُقال أنها أسهمت في إنتاج أول فيلم له هو “الوردة البيضاء” وتم الطلاق بعدها بعشر سنوات.

وفي عام 1944م تزوج محمد عبدالوهاب بزوجته الثانية إقبال، وأنجبت له خمسة أبناء هم أحمد ومحمد وعصمت وعفت وعائشة، واستمر زواجهما سبعة عشر عامًا وتم الطلاق في عام 1957، وكان زواجه الثالث والأخير من نهلة القدسي.

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