على متن طائرة خاصة.. أمل كلوني تعود من رحلة مع والدتها باريا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رصدت عدسة المصورين المحامية أمل علم الدين، زوجة الممثل الهوليوودي جورج كلوني، الثلاثاء مع والدتها باريا علم الدين بعد وصولهما من رحلة على متن طائرة خاصة في مطار تيتربورو بنيوجيرسي.

وشوهدت المحامية اللبنانية-البريطانية، البالغة من العمر 44 عاما، وهي ترتدي ملابس غير رسمية وأنيقة مع معطف رمادي طويل أثناء نزولها من الطائرة الخاصة بصحبة والدتها باريا علم الدين.

وفي وقتٍ لاحق من ليل الثلاثاء، شوهدت أمل وهي تصل إلى الفندق المقيمة فيه بمدينة نيويورك، ولم يكن واضحاً ما إذا كانت والدتها باريا ستنضم إليها.