بالأرقام.. عليا بهات تتفوق على جينفر لوبيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وفقًا لتقرير صادر عن “Influencer Marketing hub” استطاعت زيندايا أن تحتل المرتبة الأولى كواحدة من أفضل المشاهير المؤثرين على انستغرام مع أكثر من 139 مليون متابع.

أما المفاجأة الكبيرة فكانت إختيار عليا بهات الوحيدة من خارج “هوليوود ” كواحدة من أفضل المشاهير المؤثرين بالعالم لتكون بوصولها للمركز الخامس.

وقد تفوقت “بهات” على جينفر لوبيز التي وصل عدد متابعينها على انستقرام لـ 205 مليون متابع و نسب المشاركة وصلت 0.33% . وتفاصيل أكثر عن قائمة المؤثرين في هذا التقرير.