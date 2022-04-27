أصالة تشيد بمخرج “من شارع الهرم إلى”.. “معه شهادة عبقريّة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الفنانة السورية، أصالة نصري، تتابع مسلسل “من شارع الهرم إلى”، الذي ينافس في السباق الرمضاني لهذا العام، حيث قامت بنشر تغريدة عنه، والحديث عن إخراجه.

وقالت أصالة نصري، عن المسلسل الذي حظي بالكثير من الجدل خلال عرض حلقاته، إن أفضل إخراجٍ شاهدته كان من نصيب ذلك المسلسل، واصفةً مخرجه المثنى صبح بالعبقري، حيث كتبت في تغريدتها تلك: “أحلى إخراج شفته بمسلسل (من شارع الهرم إلى)… مخرج معه شهادة عبقريّة.. الرهيب المثنى الصبح”.

وحظيت تغريدة صاحبة “مهتمة بالتفاصيل” بالكثير من التفاعل والآراء المتباينة، فانقسموا بين من أيدوها، وبين من رفضوا رأيها، مشيرين إلى أن قصة العمل لم تكن بذلك المستوى والقصة ككل، وبين من أكد أن “من شارع الهرم إلى” يخالف العادات والتقاليد في الكويت.

وكان هذا المسلسل تحديداً قد واجه عدة أزماتٍ مع الجمهور، أولاها عندما اتهمه مغردون مصريون بأنه يسيء للمرأة المصرية، بعد أن ظهرت نور الغندور وهي تؤدي دور راقصة مصرية في العمل.

وكذلك جرى تداول مشهدٍ للممثلة نور الغندور من المسلسل وهي تقف أمام رجل الأمن، وتتحدث بطريقةٍ اعتبرها البعض غير لائقة، واصفين المشهد بـ”المشين”، لدرجة أن النائب في البرلمان الكويتي حمدان العازمي نشر تغريدةً، أوضح فيها أنه حاول الاتصال بالممثلة المصرية المقيمة في الكويت، للاستفسار عن دورها.

وبعدها عانى أزمة مع الجمهور أيضاً، بعد ظهور الفنانة ليلى عبدالله وهي تخلع ملابسها، وظهورها أيضاً وزوجها يطالبها بأن ترتدي البكيني أمام أصدقائه ليروا قدراته كطبيب تجميلي في نحت جسدها، مطالبين بوقفه بعد كل تلك المشاهد.

وهو الأمر الذي دفع وزارة الإعلام الكويتية إلى إصدار بيانٍ حول الأمر، نشرته عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، وقالت فيه إن “اللغط المثار حول أحد الأعمال التلفزيونية من إنتاج شركة غير كويتية، ولم تتم إجازة العمل من قبل وزارة الإعلام، وتم تصويره خارج الكويت”.

ولم يسلم العمل، أيضاً، من انتقادات بعض النجوم، فقد هاجمته الفنانة ملاك الكويتية بسبب جرأته، وأسلوبه في طرح القضايا التي يتناولها، مشيرةً إلى أن هناك فرقاً بين الجرأة والإباحية، وما يقدمه مسلسل “من شارع الهرم إلى”.