هيفاء وهبي تتألق بإطلالة ساحرة جديدة.. نجمة الأناقة في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سحرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها بأحدث إطلالاتها الرمضانية، فقد نشرت مجموعة من الصور لإطلالاتها الجديدة التي تتناغم مع أجواء شهر رمضان المبارك.

وتألقت هيفاء وهبي بعباية مميزة من اللون الأزرق حيث جاءت من أفخم أنواع القماش، ونسقت معها جينز، إذ اتّسمت إطلالتها بالأنوثة والفخامة في آنٍ واحد.

وعن اللمسات الجمالية، أضافت هيفاء وهبي سحرها للإطلالة فقد اختارت مكياجاً ناعمًا، يتركز على الكحل ليتناسب مع الإطلالة العربية، بالإضافة إلى ظلال العيون اللامع الذي جمع بين درجات الروز والموف، واختارت أحمر شفاه بلون الروز وأحمر خدود بذات اللون.

يذكر أن هيفاء وهبي خطفت أنظار الجميع خلال الشهر الفضيل، من خلال إطلالاتها الرمضانية المميزة، فمنذ بداية الأيام المباركة تنشر هيفاء جلسات تصوير عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، بأزياء متنوعة وأنيقة تناسب الأجواء الرمضانية، خلال احتفالها بالأمسيات أو العزومات لدى أصدقائها وعائلتها.

وحصلت هيفاء وهبي على لقب النجمة الأكثر أناقة في رمضان 2022، من خلال جمهورها ومتابعيها والإعلام أيضاً، بسبب تربعها على عرش الأناقة عن طريق إطلالاتها الساحرة، كونها تتمكن من اختيار ما يناسبها من تصاميم وألوان، وتضيف لمساتها الجمالية الفريدة التي تميزها وتبرز جمالها، فقد أطلت أكثر من مرة بالقفطان الواسع الملون ذي اللون الواحد، والفستان المميز بالتفاصيل الرمضانية، لتخطف أنظار الجميع بأناقتها.