بيل غيتس يرقص مع ابنته في عيد ميلادها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر مؤسس شركة “مايكروسوفت” الأمريكي بيل غيتس صورة على حسابه في إنستغرام تجمعه بابنته جينفير غيتس احتفالاً بيوم ميلادها الـ26.

وظهر بيل غيتس في الصورة، وهو يرقص مع ابنته في حفل زفافها، كما أرفقها بتعليق كتب فيه: “جين من الصعب أن أصدق أن عمرك أصبح 26 عاماً أنا فخور جداً بك وبكل شيء أنجزتِهِ في حياتك، أتمنى لك أعواماً كثيرة مقبلة نرقص خلالها على أنغام Lion King”.

وكانت جينيفر غيتس، الابنة الكبرى للملياردير مؤسس شركة مايكروسوفت العالمية قد تزوجت من المصري نايل نصار في شهر أكتوبر من عام 2021 المنصرم.

وقد تزوجت في حفل إسلامي سري لم يحضره سوى العائلة والأصدقاء المقربين، أعقبه في اليوم الثاني حفل مدني في نيويورك.

وبلغت قيمة الزفاف مليوني دولار، حيث شهد تواجد حوالي الـ300 ضيف من الأصدقاء المقربين والعائلة الذين توجهوا بسياراتهم ذات الدفع الرباعي إلى الحفل في مزرعة خيول وستشستر المملوكة لجينيفر، في بلدة نورث سالم بنيويورك، حيث تحولت مزرعة الخيول الكبيرة إلى مكان زفاف فخم، مكتمل بمسرح، ونوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف، وأرضيات خشبية صلبة ومنصة.

وتألقت العروس جينفير غيتس حينها بفستان زفاف صُمم خصيصاً لها بتوقيع مصممة الأزياء الأمريكية فيرا وانج، من قصرها محاطة بـ9 وصيفات مرتديات فساتين باللون الأخضر الداكن.

واختارت جينيفر الظهور بباقة من الزهور البيضاء، التي كانت لائقة بشكل كبير على شعرها والذي رفعت نصفه للأعلى، وتركت جزءاً منه منسدلاً على ظهرها، وارتدت زوجاً من الأقراط البسيطة لإبراز جمال فستان زفافها.

يذكر أن بيل غيتس انفصل عن زوجته ميلندا غيتس والدة جينفير، رسمياً في شهر آب/أغسطس 2021 المنصرم، إلا أنهما حافظا على علاقة جيدة تجمعهما، وتواجدا سوياً في حفل زفاف ابنتهما.