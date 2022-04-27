شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 26.. نيللى كريم تكتشف أن والدها حي بمستشفى المجانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل فاتن أمل حربى، للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، بجلسة مناقشة فى الكشف عن عوار قانون الأحوال الشخصية، جمعت "فاتن" نيللى كريم و "شفيع محمد التاجى، و"شكيب" محمد ثروت، و"راندا" جيلان علاء و"المستشار عدلى"، الذى أوضح لهم بعض مواد القانون التى تفرض إعادة تجديد القانون بأكمله وليس التعديل فقط.

سأل "المستشار عدلى" "فاتن" عن أخبار والدها ولكنها أخبرته بأن والدها متوفى فاستفسر هل توفى وهو فى الداخل أم بعد خروجها ليقوم "شفيع" بفرض التشويش على الكلام وطلب منها أن يغادروا المكان، لتسأله بعدها عن الأمر ولكنه لم يخبرها شيئا.

اتصلت "فاتن" بخالتها لكى تستفسر منها عما حدث لوالدها ولكنها لم تعلم شيئا، وقرر "شفيع" أن يخبرها بالحقيقة بأنه كان والدها أمين سر محكمة المنصورة وكان هناك بعض الموظفين الكبار قرروا تلبيس قضية لموظفة بسيطة لديها 28 عاما، قضية تبديد عهدة ولا تملك أن توكل محامى لها، وكان لوالدك ورقة تعد دليلاً ضدها فقام بتقطيعها، والشخص الذى قام بالتحقيق معه أثبت أنه مختل عقليا حتى يقضى حياته بمستشفى المجانين ولا يقضى حياته داخل السجن.

وانهالت "فاتن" بالدموع ووصفت والدها بأنه أنانى وانه ألقى بها هى ووالدتها وأنها لا تريد سماع سيرته مرة أخرى، وطالبها "شفيع" بأن تسامحه بانه أخفى عنها كل ذلك كما أخبرها بأنه هو ووالدها لا يستحقان منها هذه القسوة.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية هامة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.