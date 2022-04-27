شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان يودع تصوير "دايما عامر" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يودع النجم مصطفى شعبان مساء اليوم الأربعاء بلاتوهات مسلسل "دايما عامر"، حيث يقوم بتصوير آخر مشاهده فى المسلسل داخل إحدى المدارس الخاصة بمنطقة الهرم، ويستمر التصوير حتى الساعات الأولى من صباح غد الخميس، والعمل يشرف على كتابته أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدى الهوارى.

مسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل إنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.

وكان الفنان مصطفى شعبان قد تعاقد مع المنتج كامل أبو على والمخرج مجدي الهواري على فيلم سينمائي جديد، وذلك بعد نجاح مسلسل"دايما عامر" الذي يُعرض حاليًا خلال شهر رمضان الكريم.

ويأتي هذا التعاون بين كل من الفنان مصطفى شعبان والمخرج مجدي الهواري بعدما حققا نجاحات سويًا على مدار أعمال سابقة عديدة منها على سبيل المثال فيلم "الوتر" مرورًا بمسلسل "الزوجة الرابعة"، "مزاج الخير" وانتهاءً بـ "دايما عامر".

كما اختار فريق العمل اسم الفيلم تحت عنوان "اللي سرق حاجة يرجعها" والذي قرر عرضه في عيد الأضحى المُبارك القادم، وستشارك شعبان بطولة فيلمه الجديد إحدى النجمات التي ستكون مفاجأة كبيرة، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي بين مصر والمغرب.