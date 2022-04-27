مين بتفضل من زوجاتك رانيا يوسف ولا نادية الجندي؟.. محمد مختار صدم الكل بإجابته الغير متوقعة !!

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 أبريل 2022 06:50 مساءً - حل المنتج المصري محمد مختار، ضيفًا في لقاء سابق، مع الإعلامية إيمان أبو طالب، ببرنامجها “بالخط العريض” المذاع عبر شاشة قناة الحياة الفضائية، والذي أدلى فيه بتصريحات جريئة عن زيجاته السابقة.

وخلال الحلقة وجهت المذيعة سؤالا لمحمد مختار، عن أفضل زيجة له هل هي الفنانة رانيا يوسف أم الفنانة نادية الجندي؟.

من جانبه قال مختار، أنه لم يشعر بفرق عندما تزوج نادية الجندي التي تكبره ورانيا يوسف التي تصغره، مؤكدا أن الاثنان يتمتعان بروح شبابية.

وأضاف: “محستش بفرق بين الاتنين لأنهم بيمتازوا بالروح الشبابية وممارسة الرياضة.. ونادية الجندي كانت الحصان الرابح في أعمالنا الفنّية المشتركة”.

كما كشف مختار، عن طبيعة الخلاف بينه وبين طليقته رانيا يوسف، قائلًا: “بعد انفصالنا وزواجها كنت داعما لها ووقفت إلى جانبها، لكن لا أعرف سبب الخلافات التي حدثت بيننا فيما بعد، لكن أخيرًا من عامين تدخل البعض بيننا وتم التصالح”.

الخلاف مع رانيا يوسف

تزوج محمد مختار من الفنانة نادية الجندي أواخر السبعينيات وأنتج لها العديد من الأفلام الكبيرة الناجحة مثل: “الباطنية ووكالة البلح وخمسة باب” وغيرها، وانفصلا أواخر التسعينيات بعد زواج استمر قرابة 20 عامًا.

تزوج بعد ذلك الفنانة رانيا يوسف عام 2000 بعد انفصاله عن نادية الجندي بثلاث سنوات وأنجب منها ابنتين، وبعد ذلك انفصلا عام 2011، وفي عام 2015 تزوج الممثلة الشابة رنا الهواري وأنجب منها ابنه “عمر”.

وكشف المنتج محمد مختار عن علاقته بالفنانة رانيا يوسف وخلافاته معها حتى التصالح، مؤكدا أنه وقف معها حينما تزوجت من بعده وانفصلت عن زوجها، لافتا إلى أنه لا يعلم سبب الخلافات التي حدثت بينهما.

وأضاف: “وقفت جنبها جدا بعد ما اطلقت، لكن معرفش بعدها إيه حوّل علاقتنا لخلافات، بس إحنا أخيرا من سنة ونصف سنتين في ناس اتدخلت منهم الأستاذ فريد الديب وقالولنا عيب وميصحش واتصالحنا”.

رانيا يوسف تتحدث عن خلافها مع نادية الجندي..وهذا الفيلم الوحيد الذي تحبه لها

الجمهور يعتقد أن سبب الخلاف هو المنتج محمد مختار الذي تزوج من رانيا بعد طلاقه من نادية، وبالرغم من صمت نادية الجندي وتجاهلها للأمر إلا أن رانيا يوسف كان لها رأي آخر وحرصت على التعليق على الموضوع خلال لقائها مع برنامج “The Insider بالعربي” الذي يُعرض عبر شاشة دبي.

رانيا يوسف قالت إنها ظلت زوجة لمحمد مختار لمدة 12 عامًا ولم يحدث أي احتكاك بينها وبين نادية الجندي في أي شيء، مُضيفة أنها لم تعرف مطلقًا سبب هذا السلوك من قِبل نادية.

وتابعت: “الشخص الناجح دائمًا ما يجد حوله أشخاص تكرهه.. هذا طبيعي، لكني لم أذهب لكل منهم وأسأله عن سبب كرهه لي”، مستطردة: “اللي بيحبني يحبني واللي ميحبنيش هو حر”.

وبشكل غير مباشر أعربت رانيا يوسف عن عدم إعجابها بأفلام نادية الجندي، سوى فيلم واحد فقط وهو “الباطنية”، حيث قالت إن هذا هو الفيلم الوحيد الذي شاهدته لها في صغرها، ومؤخرًا شاهدت فيلم “الرغبة” فقط من أجل مشاهدة عمل للمخرج الكبير علي بدرخان.

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