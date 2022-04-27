لطيفة رأفت غاضبة من استغلال اسمها “لجمع الأموال والتبرعات”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم تتردد الفنانة المغربية لطيفة رأفت في التعبير عن غضبها واستيائها من استغلال اسمها وصورتها في حفل خيري بهدف جمع الأموال والتبرعات.

لطيفة رأفت نشرت تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبرت فيها عن أسفها من إدراج اسمها في حفل خيري لا تعلم عنه شيئا.

وأعربت الفنانة المغربية عن شديد استنكارها لاستغلال اسمها في “مثل هذه الأشياء” كما وصفتها و”جمع الأموال والتبرعات باسم لطيفة رأفت خاصة عندما يتعلق الأمر بالأعمال الخيرية.

ومما ورد في تدوينة لطيفة رأفت المرفقة بصورة عن “بوستر” الحفل الخيري، “للأسف تم إدراج اسمي ضمن حفل خيري لا أعلم عنه شيء ولم يسبق لأحد من الجمعية المذكورة الاتصال بي أو بمدير أعمالي.”

وأضافت الفنانة في التدوينة نفسها، “أستنكر وبشدة استغلال اسمي في مثل هذه الأشياء وجمع الأموال والتبرعات باسم لطيفة رأفت خاصة عندما يتعلق الأمر بالأعمال الخيرية.”

وبلباقة تابعت لطيفة رأفت تدوينتها قائلة، “لذلك المرجو من كل منظمي الحفلات ورؤساء الجمعيات وكل من يرغب في التعامل مع الفنانة لطيفة رأفت التواصل معي أو مع مدير أعمالي سواءً عبر الإيميل أو عبر الخاص على الإنستغرام أو الاتصال مباشرة على الهاتف.”

وفيما يشبه التهديد لكن بأسلوب لطيف مثل اسمها، قالت الفنانة “المرجو عدم إدراج اسم رأفت بغاية الدعاية أو الاستغلال لأنني سأتجه إلى القضاء.”

ويشار إلى أن الفنانة لطيفة رأفت كانت نجمة ليلة الوفاء والعرفان التي احتضنها مسرح محمد الخامس بالرباط، الأربعاء 20 نيسان/ أبريل الحالي.

ونشرت الفنانة المغربية تدوينات في هذا السياق تخبر متابعيها بموعد “ليلة الوفاء والعرفان”، كما نشرت صورا عقب الاحتفاء وأرفقتها بتدوينة قالت فيها “إطلالتي يوم أمس في حفل الوفاء والعرفان بمسرح محمد الخامس بالرباط”.