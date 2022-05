شكرا لقرائتكم خبر عن فيولا ديفيس ترد على منتقديها بسبب ميشيل أوباما فى The First Lady والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت الممثلة العالمية فيولا ديفيس على منتقدي دورها الجديد ميشيل أوباما في مسلسل " The First Lady" الذى يعرض على شبكة شوتايم، قائلة:" لن تكون كل الأدوار التي أقوم بها تستحق الجوائز".

تحدثت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار وجائزة الإيمي في مقابلة مع بي بي سي نيوز عن دورالسيدة الأولى السابقة، الأمر الذي أثار انتقادات كبيرة من الجماهير والنقاد بسبب موقف ديفيز تجاه أوباما من قبل، حيث صرحت ديفيس قائلة :" مؤلم جدا ان يقول المشاهدين أشياء سلبية عن دورك، كما أن النقاد لا يخدمون في مثل هذه المواقف، حيث أنهم وقفوا أيضا ضدى".

وأنهت ديفيس حديثها قائلة: "يحاول النقاد دائما أن يشعرون أنهم يخبرونك شيء لا تعرفه، وهذا ما يجعلنى أشعر أننى أعيش حياة محاطة بأشخاص كاذبون، وبالتالي سأظهر وكأننى شخص يميل بقول الحقيقة، وهذا يمنحهم فرصة أكبر ليقومون بـ نقدى بشكل أكبر".

سيتكون مسلسل The First Lady من 10 حلقات تطرح بشكل أسبوعى، وبدأ عرضه منذ يوم 17 أبريل الجارى، على أن تطرح آخر حلقات المسلسل في 19 يونيو المقبل، سيناريو المسلسل مقتبس من مجموعة كتب وهى Four Seats: A Thriller of the Supreme Court, The Guns of Ridgewood، لـ الكاتب آرون كولي، الذى سيقوم أيضا بـ كتابة سيناريو المسلسل الجديد، وستقوم كل من شوتايم و Lionsgate TV، بـ إنتاج العمل.

تدور سلسلة The First Lady في الجناح الشرقي للبيت الأبيض، حيث تم إخفاء العديد من قرارات التاريخ الأكثر تأثيرًا وتغيرًا فى العالم عن الأنظار، والتي اتخذتها السيدات الأوليات الجذابات في أمريكا، ستزيل السلسلة الستارعن الحياة الشخصية والسياسية للكثير من أهم الأفراد الأكثر غموضًا، حيث يركز الموسم الأول على إليانور روزفلت، وبيتي فورد، وميشيل أوباما، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".