سر ضحك سعيد صالح الهستيري في عزاء والد عادل إمام.. لن تتوقع كيف كان رد فعل الزعيم!

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 أبريل 2022 05:47 مساءً - يتمتع الفنان الكبير الراحل سعيد صالح بشعبية كبيرة في أنحاء الوطن العربي لما كان يتمتع به من موهبة متفردة ومدرسة خاصة في الكوميديا، فضلاً عن أعماله الخالدة سواء في المسرح أو السينما أو الدراما

وجمع الثنائي سعيد صالح والزعيم عادل إمام، علاقة صداقة قوية، حيث قدما عدد من الأعمال الفنية الناجحة، التي تعد علامة بارزة في تاريخ السينما المصرية، وتركت بصمة لدى الجمهور.

وأعاد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي”السوشيال ميديا“، تداول موقف غريب حدث خلال عزاء والد الفنان عادل إمام، حيث كان العزاء مكتظًا بأهم وأشهر الشخصيات من وزراء وكبار الشخصيات العامة.

سعيد صالح وعادل إمام

سر ضحك سعيد صالح الهستيري في عزاء والد الزعيم

وقام المقرئ، بالاستمرار في قراءة القرآن ساعة كاملة دون توقف، على غير العرف، حيث من المفترض أن يقرأ آيات صغيرة حتي يستطيع المعزون أن يخرجوا ويتيحوا فرصة للآخرين.

من جانبه، لم يستطع سعيد صالح، أن يتمالك نفسه، وقام بالتوجه إلى المقرئ،بشكل ملفت للأنظار واشتبك معه وقال له: «إنت إيه يا عم مش عاوز تخلينا نساعد الناس يخرجوا عشان ناس ثانية تدخل”.

كما كان يقول له في كل مرة قول “صدق الله العظيم”، حتى تسبب الموقف في كتمان الحضور لضحكاتهم بسبب تصرفات سعيد صالح.

إلا أنه في النهاية تدخل بعض الحضور للفصل بين المقرئ وسعيد صالح، فقد كان يحاول أن ينتزع منه «الميكرفون»، ليتحول المشهد إلي شيء عبثي مثير لم ينسه أحد من الحضور وعلي رأسهم الفنان عادل إمام.

سر كراهية “هند” إبنة سعيد صالح لـ عادل إمام

من ناحية أخرى، قالت هند إبنة الفنان الراحل سعيد صالـح، هند، إنها كانت تكره صديق والدها ورفيق دربه الزعيم عادل إمام، حينما كانت طفلة لأن جميع الأدوار التي قدمها والدها رفقة الزعيم كانت تنتهي بموته مع نهاية الأفلام.

وتابعت هند سعيد صالح، في لقاء سابق خلال برنامج “كلمة أخيرة“، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: كنت صغيرة في الأعمال اللي جمعت بابا مع الفنان عادل إمام وقلتله مش بحبه قالي ليه ده صاحبنا وجارنا، قلتله أنت بتموت على طول وده مش عدل، وكنت بعد ما يرجع من التصوير ببقى مش مصدقة أنه عايش.

وأوضحت هند سعيد صالح، أن علاقة والدها الراحل الفنان سعيد صالح، بالزعيم عادل إمام لم تكن فنّية فقط بل صداقة وجيرة قائلة: العمارتين كانا قدام بعض ولحد دلوقتي ولادي مع ولاد رامي عادل إمام في نفس المدرسة.

وأضافت إبنة الفنان الراحل: الجيرة لم تكن صدفة، بل اختارا ذلك سويًا، فعلاقتهما من قبل الدخول في مجال التمثيل من زمان، ولما اتجوزوا اختارا أن يسكنا بجوار بعضهما البعض.

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