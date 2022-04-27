شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استرجاع الكبير أموالهم.. هل يعود أهل المزاريطة للزراعة معه فى الحلقة 26؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 25 أمس من مسلسل الكبير أوى 6، بعمل الكبير " أحمد مكى" بنفسه ومربوحة " رحمة أحمد" وأولاده في الأرض بدلا من الفلاحين الذين تركوا الأرض، والعمل من أجل استثمار أموالهم مع مدكور " حمدى الميرغنى".

ويكتشف أهالى المزاريطة أن مدكور هرب بأموالهم فذهبوا جميعا للكبير حتي يساعدهم، ولكنه فاجأهم بأنه أمسك بمدكور قبل أن يهرب، وما فعله نجله العترة كان بالاتفاق معه، عندما رأه وهو يرحل بالأموال طلب والده علي الهاتف وأخبره ليجد مدكور نفسه محاطا بالغفر ومعهم الكبير وفعل الكبير ذلك لأنه شك فيه، وطلب صديق له في ليبيا يسأل عن مدكور والفترة التي عمل بها وقال له أنه نصاب، لذلك هل يعود أهالى المزاريطة للعمل مع الكبير مرة أخرى بعد استرجاع أموالهم في الحلقة 26.

ويعرض مسلسل " الكبير أوى 6” فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.