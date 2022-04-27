شكرا لقرائتكم خبر عن فركش تصوير مسلسل "راجعين يا هوى" بالتزامن مع عرض حلقاته الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيناريست محمد سليمان عبد المالك، الانتهاء من تصوير آخر مشاهد مسلسل "راجعين يا هوى" بعد فترة تصوير استغرقت 3 أشهر، وذلك بالتزامن مع عرض حلقاته الأخيرة على قناتى dmc و cbc ومنصة watch it الرقمية، حيث احتفل فريق العمل بالتقاط صورة تجمع كل المشاركين في المسلسل سواء أمام الكاميرا أو ورائها.



فركش راجعين يا هوى

مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.

وكان المخرج محمد سلامة قد كشف عن كواليس تحضيراته لمسلسله الرمضاني "راجعين يا هوى"، حيث نشر صورة من "كشكول" المسلسل وعلق كاتباً: أنا كان عندي نظرة للمسلسل وإحساس كنت حابب أوصله وكنت بقول لجميع شركاء العمل قبل البدء في كتابة الحلقات، أنا نفسي نعمل مسلسل طيب وحنين، والحمد لله أنا كنت كاتب ملاحظات في البداية قبل التصوير وكتابة الحلقات واحنا لسه في المناقشات الأولى.. ده جزء منها.