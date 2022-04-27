شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث نظرية لجلب الحليب على طريقة جونى فى الكبير أوى 6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوى 6، أحداثا كوميدية، حيث عانى الكبير "أحمد مكى" من انصراف الفلاحين عن أشغالهم بعد اقناع مدكور "حمدى الميرغنى" لهم بتشغيل أموالهم في مشروعاته الاستثمارية.

وبدأ جوني "أحمد مكى" وهجرس "محمد سلام"، العمل داخل حظيرة المواشي، وقال جونى" إحنا لازم نسمع البقرة مزيكا والبقرة لما تسمع مزيكا بتبقى في nice mood و تقعد عاملة كده واللبن يبقى أكتر أنت علشان جاهل مش فاهم"، ليرد عليه هجرس قائلا:" أيوه أنا جاهل يا سى جونى وأنت خبير زرايب".





ويعرض مسلسل " الكبير أوى 6” فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.