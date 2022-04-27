شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد الذكريات المؤلمة بين آسر وداود الأبرز في الحلقة 25 من سوتس بالعربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 25 من مسلسل suits سوتس بالعربى، بطولة النجوم آسر ياسين وأحمد داود، أحداثاً متتالية، حيث ذهب زين ثابت – آسر ياسين إلى آدم منصور – أحمد داود، حتى يواسيه بسبب وفاة جدته، كما أنه أراد أن يتحدث معه بسبب غضبه من اللقاء الأخير بينهما.



اسر وداود

ودارت محادثة مؤثرة بينهما، حيث كشف آدم منصور عن الحزن الذى يشعر به من وفاة جدته، وأخرج ما بداخله على فقدانها، وفى مشهد مؤثر للغاية، كشف زين ثابت عن معاناته بسبب انفصال والدته عن والده، حيث شرح تفاصيل والده عازف الهارمونيكا الذى احبه كثيراً.

المسلسل بطولة آسر ياسين و صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.