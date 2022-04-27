شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحتفل بوصول متابعيها على إنستجرام لـ 18 مليوناً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة إليسا، بوصول عدد متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 18 مليون متابع، وهنأها العديد من محبيها عبر حسابها على تويتر لوصولها لهذا الرقم متمنين لها المزيد من النجاح و التقدم.



إليسا

وكانت قد شاركت النجمة إليسا، النجمة السورية أصالة، الغناء في حفل زفاف ابنة الأخيرة، شام الذهبي، حيث غنت النجمتان إليسا وأصالة أغنية "أسعد واحدة"، وبعد الغناء أخذت إليسا بوكيه الورد مع العروسة شام، وردد الحضور لإليسا:" العروسة القادمة انتى"، ثم قالت أصالة " يارب"ورسمت الضحكة و السعادة على وجهه إليسا بعد أخذ البوكية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو للعروسين، أثناء تأدية إحدى الرقصات الرومانسية ضمن فقرات الزفاف، حيث كانا يغنيان إحدى أغنيات النجمة أصالة، وسط تفاعل كبير من الحضور.

يذكر أن إليسا أحيت مؤخرا فى مصر حفلا لصالح إحدى المؤسسات الخيرية بالتجمع الخامس لدعم مرضى أورام الثدى والنساء، الذى يتم تنظيمه على هامش المؤتمر الدولى الرابع عشر لأورام الثدى والعلاج المناعى.

وعلى جانب آخر تم تداول، مقطعًا لـ إليسا وهى تغنى أغنيتها الشهيرة "يا مرايتى"، وظهرت بداية إليسا وهى منسجمة بأداء الأغنية لكنها تأثرت وبكت وتوقفت لدقائق خلال غناء مقطع "تعبت من غدر البشر"، وتفاعل الجمهور معها بالتصفيق وأكملوا الأغنية وأشادوا بإحساسها العالى ومشاعرها الرقيقة.