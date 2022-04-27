شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلمين المصريين "سعاد" و"سبع سنوات حول دلتا النيل" بمهرجان قابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان "قابس - سينما وفن " السينمائى التونسى فى دورته الرابعة عن مشاركة فيلمين مصريين ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، وهما فيلم "سعاد" وفيلم "سبع سنوات حول دلتا النيل".

كما يشارك عدد من الأفلام من مختلف الدول وهى فيلم الغريب وعصيان وأعنف حب وإيميلى سيرى وخذنى إلى السينما وحلم والإبحار فى الجبال والبحر أمامكم.

فيلم "سعاد" من بطولة بسنت أحمد وبسملة الغايش، وتدور أحداثه بين الدلتا والإسكندرية، ويطرح الفيلم أسئلة حول أثر العالم الافتراضى على العلاقات الإنسانية والعاطفية.

وفى سياق متصل يشهد المهرجان عرض فيلم "الأرض"، الذى يعتبر من أهم أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية، كما يعد العمل بمثابة ملحمة فنية بامتياز لما قدمه العاملون فيه من مجهود كبير بقيادة المخرج يوسف شاهين وتواجد أبطال مثل محمود المليجى وعزت العلايلى ونجوى إبراهيم وصلاح السعدنى، بالإضافة لمجموعة كبيرة من النجوم.