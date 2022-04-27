شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل العائدون الحلقة 25 .. سياف قائد تنظيم داعش يصل القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 25 من مسلسل العائدون إثارة شديدة وذلك بعدما واصلت الأجهزة الأمنية محاولاتها في الوصول إلى منفذى عملية تفجير معهد الأورام، كما تطورت الحلقة إلى تنظيم داعش مع مقتل أبو بكر البغدادي، وتصريح نبيل "محمود عبد المغني" بخصوص ذلك أن دوره انتهي وداعش ستختلف من بعده.



الحلقة 25 العائدون

مسلسل العائدون الحلقة 25

واصلت الحلقة الـ 25 من مسلسل العائدون ذروتها أكثر مع مقابلة ميدو عادل "علاء" مع "سياف" قائد تنظيم داعش، وهي المقابلة الأولى لهما معاً، حيث طلب منه الأخير ضرورة عمل أي شيء من شأنه رفع الروح المعنوية لدي الجنود.

وفجأة في نهاية الحلقة تطورت الأحداث إلى تواجد "سياف" في القاهرة بشكل مفاجئ وبدون سابق انذار.

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".