شكرا لقرائتكم خبر عن عسكرى و5 قروش وأسبرين لشفاء معجبى نجاح سلام من الصداع وآلام الأسنان والحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان لنجوم الزمن الجميل العديد من المواقف الطريفة والغريبة مع المعجبين، وكانت الخطابات والاتصالات التليفونية من أهم الوسائل التى سيتخدمها المعجبون لإبداء أرائهم فى النجوم أو فى إظهار مدى حبهم لنجمهم أو نجمتهم المفضلة، ووصلت أحياناً درجات الإعجاب إلى الجنون.

وكان من النجوم الذين يحظون بعدد كبير من المعجبين ويتلقون مئات الخطابات من كل أنحاء العالم العربى الفنانة الكبيرة نجاح سلام – أطال الله عمرها- التى كانت فى شبابها تتلقى العديد من الاتصالات والخطابات من معجبين أبدوا لها حبهم لها ورغبتهم فى الزواج منها.

وكان والد الفنانة الكبيرة نجاح سلام ووالدتها لا يفارقنها ويحرصان على أن يكونا بجوارها دائماً خاصة فى بداية مشوارها الفنى وقبل زواجها.

وفى حوار نادر تحدثت نجاح سلام عن بعض الطرائف التى حدثت لها مع المعجبين ، مشيرة إلى أنها كانت دائما تتلقى اتصالات عديدة من معجب يبدى لها حبه الشديد ويلح فى طلب موعد منها مؤكداً أنه وسيم ومن عائلة كبيرة وأنها إذا التقت به فسوف تحبه كما يحبها.

وأوضحت سلام أن والدتها كانت تتابع اتصالات هذا المعجب، وذات مرة أشارت عليها بأن تعطيه موعداً ، وفى الموعد المحدد اصطحبتها الأم للقاء هذا المعجب.

وقالت الفنانة الكبيرة أن سيارتها وقفت بالقرب من هذا المعجب المسكين الذى كان يحمل فى يده باقة من الورود استعداداً للقائها، وبمجرد أن رأته والدتها نزلت من السيارة وأمسكت به من يده واصطحبته إلى أقرب عسكرى ، والشاب مذهول ومستسلم ، وعندما حكت الأم للجندى ما حدث نظر إلى الشاب المعجب وقال له فى شفقة وحنان :" روح يا ابنى وفر فلوسك واشتريلك شراب ولا منديل بدل الورد ده"، ومضى الشاب وهو يشعر بالإحباط واالذهول ومن يومها لم يكرر اتصالاته بها.

كما أشارت نجاح سلام إلى أنها كانت تتلقى عشرات الخطابات من معجب آخر يطلب منها الزواج ويهدد بالانتحار ٍإذا لم تلبى طلبه، وكان والدها يرى هذه الخطابات ، وذات مرة ضاق ذرعاً بهذا المعجب ، وطلب من ابنته أن ترد على خطابه وتضع فى خطابها ورقة فئة الخمسة قروش وتنصح هذا الشاب بأن يشترى شريط اسبرين ويبتلعه حتى يرتاح من هذا الحب الذى يؤرقه للأبد ويصعد للسماء حتى تستقبله الملائكة.

وأضافت الفنانة الكبيرة أنها فعلت ما أشار به والدها ، ولكنها فوجئت بعد أيام بخطاب من هذا الشاب يقول لها أنه عمل بنصيحتها واشترى شريط الاسبرين وتناول منه بعض الأقراص التى خففت عنه الصاع المزمن الذى يعانى منه ومن ألم الأسنان ومن حبه لها.