شكرا لقرائتكم خبر عن "المشوار" الحلقة 25.. القبض على دينا الشربينى ومحمد رمضان يحاول بيع الآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 25 من مسلسل المشوار، اختلاف ورد (دينا الشربيني) مع زوجها ماهر (محمد رمضان) بسبب رغبتها فى تسليم الآثار لوجيه (أحمد كمال) فى الوقت الذى قرر هو محاولة بيعها عن طريق تجار الآثار، لتقرر ورد الذهاب إلى حديقة الحيوان والبحث عن الآثار فى المكان الذى دفناها فيه، ولكنها لم تجد شيئًا لتدرك أن ماهر قد غيّر مكانها.

كما تم القبض على ورد بعدما رآها عامل الأمن فى حديقة الحيوان، لتهاتف ماهر الذى أرسل لها المحامى كمال، وكذبوا عليه وأخبروه بأن الضابط لم يكشف على البطاقة الشخصية لورد، ولم تخبره ورد بأنها كانت فى حديقة الحيوان.

ويُعرض مسلسل المشوار على قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا، وبجانب دينا الشربيني يشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، بيومي فؤاد، أحمد كمال، أحمد مجدي، المسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.