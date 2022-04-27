بصور تجمعهما.. نادرحمدي يهنئ هشام ماجد بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الموزع نادر حمدي، الفنان هشام ماجد بعيد ميلاده، الموافق اليوم الأربعاء.

ونشر نادر صورًا تجمعهما من حفل العيد ميلاد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "عيد ميلاد سعيد شوما".

يذكر أن أخر أعمال هشام ماجد مسلسل "اللعبة" من بطولة النجوم: شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، أوتاكا، وبيومي فؤاد وغيرهم، وإخراج معتز التوني.

كما عُرض له مؤخرا فيلم حامل اللقب، بمشاركة الفنانة دينا الشربيني، الفنان محمد سلام، الفنان محمد ثروت، ومجموعة كبيرة من الفنانين.