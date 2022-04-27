هدى زاهر تهنئ زوجها أحمد زاهر بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت هدى زاهر، زوجها الفنان أحمد زاهر بعيد ميلاده، الموافق اليوم الأربعاء 27 أبريل.

ونشرت هدى صورا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وانت طيب يا حبيبي وابني وصاحبي وأبو بناتي، ربنا يخليك لينا يا رب وميحرمناش منك أبدا، سندنا وضهرنا بعد ربنا سبحانه وتعالى، وإن شاء الله بإذن الرحمن ربنا يعوض صبرك خير السنة دي وتكون سنة النجاح والحب الخير يا رب اللهم آمين".

ورد أحمد زاهر على تهنئة زوجته "وانتي طيبة يا أحلى حاجة حصلت في حياتي، ربنا يخليكي ليا ويحميكي ويحفظك ليا ولبناتك، بحبك".

وينتظر أحمد زاهر عرض فيلم "فارس" بطولة النجوم: حسين فهمي، صلاح عبدالله، ملك أحمد زاهر، وعدد من الفنانين، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج أيمن يوسف.