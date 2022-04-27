“جوزك طلقك عشان رزلة؟”.. انتصار تلقّن بسمة وهبة درسًا في الأدب بعد هذا السؤال المحرج.. لن تصدق رد فعلها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 أبريل 2022 03:50 مساءً - أثارت الفنانة المصرية انتصار، جدلًا واسعًا بعد تصريحاتها الجريئة خلال استضافتها في “برنامج العرافة” والتي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة المحور والمعروض خلال شهر رمضان 2022 الجاري.

وردًا على سؤال “جوزك طلقك عشان رزلة؟” قالت انتصار: الطلاق دا قسمة ونصيب، ومحدش بيقدر يهرب من النصيب اللى مكتوب له، نافية أن يكون سبب الطلاق أنها كشرية في المنزل.

وأضافت الفنانة المصرية: الطلاق والجواز قسمه ونصيب، وكل حاجة مكتوبة هنشوفها، ومفيش حد كبير على الطلاق.

وتابعت انتصار: دي حاجات مكتوبة، ومش عارفة ليه بقالي 10 سنوات بشوف برامج بيستضيفوا فيها فنانات كبار كل وكل مرة بيسألوهم اتجوزتي كام مرة؟ واطلقت كام مرة؟ وعرفت مين؟ ودخلت في علاقة مع مين؟ ليه كده هو الحب عيب !

عريس جديد.. بسمة وهبة لـ انتصار: سأكشف السر اللي عندي

وبإحدى فقرات البرنامج رفضت الفنانة انتصار، طلب الإعلامية بسمة وهبة، بالكشف عن سر كبير في حياتها، قائلة “كل إنسان له حياته الخاصة وأسراره”.

ومازحت الفنانة انتصار، الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج “العرافة”، على قناة “المحور”، قائلة:” إيه القوة اللى فيكي دي.. معنديش أسرار أخرى، ولو عندي لن أفصح عنها”.

فيما عقبت الإعلامية بسمة وهبة “إن لم تكشفي عن سر في حياتك سأكشف عن السر اللى عندي.. وهو إن فيه عريس ومشروع زواج قريب”، لترفض انتصار الكشف عن اسم العريس، معلقة “بلاش اسمه، ممكن تنبري فيه ميتمش”.

برنامج العرافة في رمضان 2022

ويعرض برنامج “العرافة” يوميًا طوال شهر رمضان عقب الإفطار مع نجوم الفن والرياضة، حيث سيشهد الكثير من المفاجآت، والتفاصيل والأسرار الخاصة بضيوفها.

وتعتمد بسمة وهبة من خلال برنامج العرافة، على الاستعانة بشخصية مجهولة تتحدث من وراء حجاب تدعى “العرافة”، ودورها يقوم على مواجهة ضيوف البرنامج بأسرار لا يعلمها أحد عنهم، والمشاكل التي تعرضوا لها في حياتهم، والمصائب التي تورطوا فيها بمراحلهم العمرية المختلفة.

واستقبل برنامج “العرافة” العام الماضي عددًا من النجوم أبرزهم الملحن حلمي بكر، وريم البارودي، وإيمان البحر درويش، وشمس الكويتية، ومحمود كهربا لاعب النادي الأهلي السابق، والملحن عمرو مصطفى، ومايا دياب.

انتصار تشارك في 3 أعمال درامية بالموسم الرمضاني

من ناحية أخرى، تعيش الفنانة انتصار حالة من الانتعاشه الفنية حيث تشارك في أكثر من عمل درامي في السباق الرمضاني المقبل 2022.

حيث تشارك في مسلسل «أحلام سعيدة»، الذي يعرض على شاشة قناة «on»، ضمن السباق الرمضاني الحالي 2022، بطولة «يسرا، شيماء سيف، غادة عادل، مي كساب، نبيل نور الدين، نور محمود، ملك بدوي»، ومن تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

كما تشارك بددور مميز في «مسلسل توبة»، الذي يعرض حاليًا، بإحدى القنوات الفضائية، بطولة عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، كريم عفيفي.

وتشارك في مسلسل «أولاد عابد» حيث تقدم دور الابنة الكبرى لعابد المصري صاحب محلات سيراميك ولها أخوات من زوجات أبيها وتعاني من الصراع بينهم وخاصة الأخوات غير الأشقاء، لأنها تسعى لدعم أولادها وزوجها للوصول إلى مكانة أكبر، ويضعها هذا الأمر طوال أحداث المسلسل في وضع حرج وخصومة».

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