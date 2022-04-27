شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..برومو فيلم "واحد تانى" للنجم أحمد حلمى يتخطى حاجز الـ 6 ملايين مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركات المنتجة لفيلم "واحد تانى" بطولة النجم أحمد حلمى والمنتظر عرضه في موسم عيد الفطر، بوستراً دعائياً لكل بطل من الأبطال وذلك ضمن عمليات الدعاية التي أطلقها القائمون على العمل بطرح أكثر من أفيش يتصدره بطل الفيلم أحمد حلمى، إضافة إلى الأفيش الرسمي وكذلك طرح البرومو الرسمي.

كما تخطى برومو فيلم "واحد تانى" الـ 6 ملايين مشاهدة منذ طرحه على مواقع السوشيال ميديا، كما لاقى البرومو استحسان الجمهور، وجاءت التعليقات إيجابية، خاصة أن حلمى أعماله السينمائية مميزة ولها طابع خاص .

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، ومشاكة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام أحمد بدوى، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.