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الموسيقى العربية تقدم حفل كلاسيكيات الطرب بقيادة فاروق البابلى بعد غدًا

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القاهرة - سامية سيد -  

باقة من كلاسيكيات الطرب التى وضعها عظماء الملحنين تقدمها فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى خلال الحفل المقام في التاسعة والنصف مساء الجمعة 29 ابريل على مسرح معهد الموسيقى العربية منها موسيقى ابن البلد - أحب عيشة الحرية - فوق الشوك لمحمد عبد الوهاب ، موشح أنت المدلل لكامل الخلعى ، تم البدر بدرى - بشاير - طلع البدر علينا لعبد العظيم محمد ، مستنياك - وحشتونى لبليغ حمدى ، بنت البلد لزكريا احمد ، دور قد ما أحبك لمحمد عثمان ، يا الأسمرانى - لايق عليك الخال لمحمد الموجى ، لامونى الناس لحسن الو النجا ، يا ليلة العيد لرياض السنباطى .. اداء رضوى سعيد ، أحمد الوزيرى ، محمد شوقى ، حنان عصام ، أحمد صبرى ، حسناء . 

 

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الجدير بالذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح ، القصيدة ، الدور ، الطقطوقة ، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي ، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة .

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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