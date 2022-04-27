شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عاشور يحيى حفل عيد الفطر فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بطل الإسكواش رامى عاشور عن مشاركته فى إحياء حفل عيد الفطر فى نيويورك يوم 6 مايو المقبل فى ظل اتجاهه بقوة لاحتراف الغناء بعد اعتزال رياضة الإسكواش.

ويغنى عاشور فى الحفلة مجموعة من الأغنيات التى طرحها وآخرها أغنيته الجديدة بعنوان "هقولك سر".

وتعد هذه الأغنية الرابعة لعاشور بعد طرح أغانيه السابقة وسط الناس ظهرت هى، وأبطالنا كتير، والنار القايدة، وأكلم مين .

طرح رامي عاشور أغنية "النار القايدة" فى حفل زفاف شقيقه هشام عاشور والنجمة نيللى كريم، التي لاقت تفاعلا كبيرا عقب غنائه لها وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعى وقتها.

واحترف رامى عاشور لعب الإسكواش فى عام 2006، ووصل فنان الإسكواش كما تلقبه الجماهير إلى 55 مباراة نهائية حقق خلالها 40 لقبًا، كما حصل على بطولة العالم للناشئين مرتين، كما حصل على بطولة العالم لرجال الإسكواش ثلاث مرات أعوام 2008، 2012، 2014.

وكان رامى عاشور أول مصرى يحصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة فى نسختها الجديدة، كما شارك البطل المصرى مع المنتخب الوطنى فى بطولة العالم وحصد معهم اللقب مرتين فى 2009، 2017.