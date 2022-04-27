شكرا لقرائتكم خبر عن عودة محاسب مسلسل "بطلوع الروح" بعد اختطافه فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أسرة مسلسل "بطلوع الروح" عن تمكن الأجهزة الأمنية اللبنانية من الإفراج عن السيد صادق روللى المحاسب فى شركة المنتجة للمسلسل، وهو بصحة جيدة الحمد لله.

ووجهت الشركة المنتجة بكل أفرادها وطاقمها فى لبنان ومصر وكل الوطن العربى الشكر للأجهزة الأمنية والحكومة اللبنانية على الجهود القصوى التى بذلتها، وموجهة كل الحب والتقدير لعائلة السيد صادق روللى على صبرهم وثقتهم، ولكل الأصدقاء الذين تواصلوا معهم من كل أنحاء العالم العربى للاطمئنان.

ووجهت الشركة الشكر للسفير المصرى الدكتور ياسر علوى الذى تابع عن قرب كل التفاصيل لحين الإفراج.



عودة المحاسب المختطف

بطلوع الروح مسلسل درامى رمضانى من 15 حلقة مستوحى من أحداث حقيقة يدور حول روح التي يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر إلى وكر لداعش في سوريا، تحاول روح الهرب لينتهي بها المطاف في معسكر للهاربات من التنظيم، وتمسي العودة لمصر حلما بعيدا.

ويُعرض مسلسل بطلوع الروح يوميًا على قناة MBC مصر في تمام الساعة 9 مساءً، وأيضًا على منصة شاهد vip، ويشارك محمد حاتم بطولة المسلسل النجمة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد السعدني، عادل كرم، ويتكون مسلسل طلوع الروح من 15 حلقة، وهو تأليف محمد هشام عبية ومن إخراج كاملة أبو ذكري.