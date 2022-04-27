شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلاده: كل سنة وأنت ابنى وصاحبى وأبو بناتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت هدى زاهر بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد زاهر، حيث نشرت صور تجمعهما من خلال حساب الإنستجرام الخاص بها وعلقات عليها بـ "كل سنة وأنت طيب يا حبيبى وابنى وصاحبى وأبو بناتى ربنا يخليك لينا يارب وميحرمناش منك أبدا سندنا وضهرنا بعد ربنا سبحانه وتعالى وإن شاء الله بإذن الرحمن ربنا يعوض صبرك خير السنة دى وتكون سنة النجاح والحب الخير يارب اللهم أمين".



احمد زاهر وابنته وزوجته



احمد زاهر وزوجته



هدي زاهر

وعلى جانب آخر أعربت النجمة مى عز الدين، عن اشتياقها للعمل مع صديقها الفنان أحمد زاهر، حيث كتبت مى، عبر ستورى حسابها على إنستجرام: "وحشتنى يا زاهر، كتيبة التمثيل اللى أنا فيها دى كان ناقصها أنت ويعلنوا الحرب".

مى عز الدين

وتظهر الفنانة مى عز الدين فى دور مهم ومحورى خلال أحداث مسلسل جزيرة غمام على قناة الحياة وتجسد دور "سندس الغجرية" وتنتمى إلى عائلة غجرية، وتمر بالعديد من المواقف والصراعات للفوز بقلبها، ويقع فى حبها الفنان أحمد أمين الذى يشارك فى بطولة المسلسل.

مسلسل "جزيرة غمام" بطولة كل من طارق لطفى ومى عز الدين وفتحى عبد الوهاب، أحمد أمين والفنان رياض الخولى وعبد العزيز مخيون وآخرون من النجوم، والعمل من إخراج حسين المنباوى وتأليف عبد الرحيم كمال.

ويعد مسلسل "جزيرة غمام"، أول أعمال أحمد أمين الدرامية بعد مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذى تم عرضه فى نوفمبر 2020 عبر المنصات العالمية، عن سلسلة روايات الكاتب الراحل دكتور أحمد خالد توفيق، وهو المشروع الذى أشرف على كتابته وإخراجه عمرو سلامة، وشاركه البطولة رزان جمّال، آية سماحة، رشدى الشامي، سما إبراهيم، باتع خليل وريم عبد القادر.